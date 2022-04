Charles DANCAR

A la base, technicien SAV et de maintenance audiovisuel institutionnel, prestations, installations et exploitations audiovisuelles, dirigeant d'entreprise. Beaucoup de pratique dans le monde très large de l'audiovisuel. Essayant de s'accrocher à la juste Evolution et adaptation du métier . Porté par la passion demandant une adaptation depuis plus de 29 ans dans l'entreprise AVSaudiovisuel Events.



Mes compétences :

exploitation d'équipements

Technicien audiovisuel