Charles DARCHEVILLE

Mes nombreuses années passées dans la vente par téléphone, l’accueil client et la prospection m’ont permis d’évoluer et d’intégrer le poste de superviseur dans un centre d’appels. Ce poste a développé chez moi de nombreuses compétences :

Recrutement de collaborateurs.

Mise en place d'objectifs et moyens de les atteindre.

Rédaction de bilans mensuels et annuels.

Échanges avec la hiérarchie sur les chiffres et les situations rencontrées.

Débrief d'écoutes et d'accueil clients avec précision des points positifs et corrections à apporter.

Suivi régulier des résultats journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Présentation et étude des chiffres individuels, de l'équipe et de la société.

Création et mise à jour de tableaux et rapports de chiffres, résultats.

Entretien individuel de félicitations ou recadrage selon la situation.

Permettre la montée en compétence des conseillers clients / vendeurs.

Mise en place de plans d'actions, coachings.

Animation de réunion d'équipe, modules de formation.

Animations de challenges, concours pour renforcer l'esprit d'équipe et aider à l'atteinte des objectifs.

Lors de l’occupation de ce poste, j’ai su démontrer mes facilités d’adaptation, mettre au profit des autres mes qualités d’animateur et de pédagogue afin d’effectuer le suivi des collaborateurs, ma réactivité et mon tempérament managériale. Mes expériences multiples sur différentes activités en centre d’appel (responsable équipe accueil clients particuliers, clients professionnels, clients premium, activité back office pour le traitement de dossiers de réclamations clients) et mes connaissances informatiques sont des atouts pour intégrer votre société. Ayant été chargé de clientèle et commercial par téléphone dans un premier temps puis superviseur, je peux facilement détecter les difficultés des employés et corriger la qualité de leur discours et les aider à améliorer leur productivité. Mes connaissances et expériences permettent d’effectuer des reporting et analyser les résultats.

Egalement éleveur canin depuis 2010 je possède le certificat de capacité animaux



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Logiciel CRM