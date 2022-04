Charles DAUMAS

15ans d'expérience dans le domaine de la distribution de produits et services sur internet dont 6 ans dans le secteur du tourisme (raileurope.com.au, raileurope.co.jp, raileurope.com.br, raileurope.co.kr... ).

Capacité à élaborer des stratégies, mettre en place équipes et process permettant le développement des ventes dans des contextes multi-canaux.

J'ai développé des connaissances e-marketing et e-commerce sur un grand nombre de marchés: Europe, Asie, Australie, Moyen orient, Afrique et Amérique latine.



Mon expertise couvre les domaines suivants :

- international strategies,

- team building,

- revenue management,

- traffic acquisition (SEM, SEO, affiliates programs, media advertising),

- loyalty programs (emailings with targeted marketing offers),

- sites merchandising,

- purchase funnel optimization,

- webanalytics,

- websites localization,

- payment solutions



Rail Europe 4A, est une joint-venture entre la SNCF et les chemins de fer suisses SBB, nous sommes les leaders de la distribution de billets de trains européens à l’international.



Je suis responsable du développement de l'activité commerciale et de la marge des sites B2C et canaux de ventes directes (chat, call). Les sites couvrent plus de 25 pays et sont composés de 7 langues, 11 monnaies ainsi que de features visant à une localisation forte.



Mes compétences :

E-commerce

Achat d'espace

SEO

Affiliation

SEM

E-Marketing

Internet