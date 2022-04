Mes expériences réussies dans le commerce m’incitent à rechercher un poste de Commercial, fort de ma motivation.



J’ai choisi d’exercer dans le domaine de la vente car le contact direct avec la clientèle me passionne. Ma rigueur professionnelle et mon gout du challenge me permettent de toujours repousser mes objectifs. De caractère dynamique et doté d’un bon relationnel, je sais m'organiser et être autonome, tout en respectant les directives de mes supérieurs hiérarchique.



Aujourd'hui, je suis en recherche sur un poste de responsable d'équipe ou de commercial en B to B dans le secteur VU ou véhicule industriel (utilitaire/vl/pl).



Demeurant à votre disposition dès aujourd'hui et pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutation respectueuses.









Charles-David GIRARDY



Mes compétences :

Automobile

Commercial