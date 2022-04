Charles DE LABARTHE

2011:

Grand Prix Stratégies de Design 2011 pour le coffret de Tequila Casa Dragones

pour l'agence Carre Basset.



Depuis Juin 2008 :

Directeur Artistique, chez Carré Basset.

Agence de communication spécialisée dans le luxe.



Responsable de projets d'identités globale, éditions et packagings,

coffrets, design objet.



Encadrement de stagiaires et contrats de professionnalisation.

Maitrise de la chaîne graphique et des techniques de fabrications.



Mes compétences :

Typographie

Suite Adobe