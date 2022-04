Charles DE MAILLARD

J'ai toujours fait de la vente. Après un parcours où je recherchais différents challenges (nouveaux produits ou concepts, nouvelles entreprises avec des méthodes de vente plus efficaces sur de nouveaux secteurs géographiques).

J'ai mis en oeuvre une formation TS+ (Bac + 3). Cette formation n'existait pas, il m'a fallu tout créer. (cours, recherche des intervenants, des entreprises partenaires...).

''Le terrain'' me manquait. Je suis donc revenu à la vente sur des solutions innovantes et durables, uniquement vers les entreprises et Grands Comptes:

- solutions pour économiser l'eau: avec des équipements complets sur des villes comme Cherbourg (6000 logements installés), Alençon (10 000 kits), Tarn Habitat (4500logements...);

- pour économiser le combustible (gaz / fioul) : on s'engage, par écrit, sur un résultat minimum à obtenir. Si on ne l'obtient pas, on reprend notre matériel et on rembourse.Engagement écrit de 6% : j'ai fait 12%, 21%, 18% etc... Ces gains restent tant que notre solution est en place;

- économie d'électricité, par des équipements Led. Surtout en montrant (valise de démo) ce que mes interlocuteurs vont obtenir avec des Led. Pour mémoire, on arrive jusqu'à des équivalence de 700W).

Très souvent, être pionnier, c'est beaucoup, beaucoup de défrichage et se battre contre des idées reçues / des préjugés. Dans le domaine de l'énergie, c'est aussi se positionner contre des grands groupes, fournisseurs d'énergies. Beaucoup de solutions existent - je suis souvent sollicité pour inclure telle ou telle à ma palette-. Elles sont là, ce sont souvent des petites entreprises 'très pointues'' dans leur registre.

Ce combat, pour contribuer à un monde plus propre et aussi plus soucieux de ses énergies, c'est actuellement mon combat.