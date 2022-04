Charles DE MARIN

J’ai commencé ma formation post-Baccalauréat par le BTS Génie Optique Option Photonique de Lattes (34) qui m’a apporté de solides bases en optique géométrique ainsi qui des connaissances poussées en optique ondulatoire. Suite à ces deux années de BTS, j’ai effectué un an au sein de la licence professionnelle Biophotonique de l’Université paris Diderot qui m’a permis de faire le lien entre mes connaissances en physique, appris précédemment, et le monde de la biologie. Cette licence étant en alternance, j’ai pu effectuer 6 mois de stage au sein du centre de biochimie structurale (CBS) de Montpellier.





Mes compétences :

Microscopie optique

Fibre optique

Microscopie electronique

Python

Laser

Optique

Optoélectronique

Labview

Microscopie confocale

Microsoft Office

Biologie

Python Programming

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Calibration

C++