Charles DEBAILLEUX

Expertises et calculs vibratoires des machines tournantes sur tous types de paliers ( roulements, hydrodynamiques, hydrostatiques ) :

- codes de calculs des comportements de flexion et de torsion en linéaire et non linéaire.

- mesures sur site.

Etude des écoulements fluides dans les réseaux

Nous travaillons dans le domaine du comportement vibratoire des structures, des machines tournantes.



. pour les machines tournantes nos derniers travaux ont porté sur :

- des lignes d'arbres des Sous marins et Navires,

- une ligne d'arbres d'un navire de marine marchande, ayant des paliers Railko,

- des rotors de turbo alternateur,

- une ligne d'arbres de laminoir : 18 tonnes par palier, vitesse de 10 à 300 tr/mn

- des groupes motos ventilateurs d'aciérie, avec accouplements, élastique et à dentures,

- un diesel alternateur.

. - une turbine de récupération de gaz de Hauts Fourneaux.



. pour les structures sur :

- un siège de pont roulant : problème de dos des opérateurs,

- une structure de pont roulant,

- le positionnement galets rails d'un pont roulant,

- un bâtiment de concassage dans une carrière.



Pour les machines tournantes nous disposons de codes de calculs que nous avons nous mêmes développés :

. pour les lignes d'arbres :

- flexion linéaire et non linéaire,

- torsion linéaire et transitoire ( défaut de court circuit, faux couplage ),

. pour les paliers :

- hydrodynamiques : cylindriques, à lobes, à patins,

- hydrostatiques,

. pour les butées : hydrodynamiques et hydrostatiques.



Pour les différentes analyses, nous effectuons des calculs et ( ou ) des mesures :

- en régime établi ou transitoire avec des capteurs : d'accélérations, de déplacements et jauges embarquées avec télémétrie pour des mesures de torsion.







Mes compétences :

