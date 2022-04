Charles DEDRENGHIEN

Diplômé en Communication Audiovisuelle à Paris en 1973, Après mon service militaire en 1974, je rejoins durant de nombreuses années des équipes de graphistes dans diverses agences Lilloises et Bruxelloises, spécialisé dans le travail de l'Aérographe je signe quelques campagnes de communication nationales récompensées. Rapidement, j'intègre et dirige la communication globale du Studio 123 et j'y introduis la création de Stands d'Expositions Européennes pour de multiples sociétés comme : RIGA, DOUNOR, DUBUS SA, SOFINOR, SCHERING etc... Puis l'aménagement des accueils et des bureaux, je crée des principes de fabrication optimiseurs de temps et de matières pour l'instalation de magasins sous quelques jours. Spécialisé dans plusieurs domaines comme : Les opticiens (Alliance Optique et autres indépendants). les Hôtels, Chambres d'hôtes, Restaurants, Salon de coiffures (Hôtel Metzoo B, Au Indes, Lille, Karl Lorentz etc...) et autres, Pharmacies, Boulangeries (Pierre Alain B )...

Je crée pour la TRU (transport résidus urbain) le logo ESTERRA et la plus grande cabine de peinture mobile d'Europe, sous chapiteau, équipée de recycleurs et récupérateurs de déchets, tout le procès sous le contrôle de Véritas : remettre en peinture, à neuf, une flotte des 181 camions et ampirolles en 38 jours et peindre les 1381 bennes en 5 mois.

Adepte de Jean Prouvé, je conçois en 2003 la "DOMILE" maison tout métal déjà aux normes BBC par un procédé d'isolation à faible épaisseur et des ruptures de pont thermique en "Vubonite". Je réalise par ce concept, en 200 jours avec des entreprises régionales, pour Habitat 62/59, un village CEF complet paysagé, à St Venant (62) avec une école de cuisine sous vide, des salles de cours, de gym, etc...



En 2009 Création d'un projet de "maison sur le toit" proposé en collaboration avec le groupe Buygue Norpac dans le cadre de la réhabilitation de l'habitat collectif. Concours CQFD PUCA 2009 norme BBC54, sur la base de "DOMILE".

Je dépose 3 brevets et propose un nouveau brûleur pour le chauffage par bioéthanol avec un rendement exceptionnel de 30 cl / heure / pour 3000 W, dans une collection design au nom de "BIODIABLO".



2010 Je me joins à l'architecte J Spriet pour la mise au point d'une solution d'habitat urbain optimisé normes BBC et future RT 2012. Programme "Rêve Responsable"



2011 Création d'une plateforme de vente ludique en ligne et optimisation pour mise en exécution.

Dépôt Européen de brevet et dépôt de nom pour le jeu Yes4win.



En 2012 Je travaille sur un principe d'épargne solidaire stimulé par une tombola au tirage infalsifiable déposé à l'INPI. Destiné à la fidélisation et la stimulation de clientèle au travers d'entreprises, d'unions commerciales, du sites "e-commerce" et autres structures indépendantes.



Pour 2013 c'est le concept d'un village retraite qui verra le jour non loin du Touquet, pour sans doute m'accueillir dans les années à venir... quoi que ! Ce concept d'EHPAD est maintenant au stade du permis de construire sur la commune de Merck St Liévin.

Je conçois également un aménagement pour chambres d'hôtels transformable en quelques jours et personnalisable sous le thème "Une semaine, une chambre". Transformation à un coût m2 maîtrisé.





Mes compétences :

Conception

Création

Décoration

Design

Réalisation

Suivi de réalisation