Charles DEFFRENNES

J’exerce le métier d’assureur depuis plus de 8 ans.



J’ai cultivé les qualités d'un bon généraliste, par une connaissance solide de la protection sociale en entreprise aussi bien pour les salariés que les Chefs d'entreprises.



J’aime tout particulièrement concilier l’approche patrimoniale et la protection sociale auprès de mes clients chefs d’entreprise.



Mes partenaires et clients apprécient ma vivacité d’esprit et ma compréhension des dossiers. Je veux conserver leur confiance en traitant de manière rigoureuse et efficace les dossiers qu’ils me confient.



Nous parlons le même langage, notre collaboration s’inscrit dans la durée.