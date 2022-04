Bonjour je suis magnétiseur résident près de La Roche sur Yon et je propose mes services. Je me déplace chez vous ou soigne à distance si vous vous situez trop loin. La durée d’une séance est très variable entre 15 et 60min.



Ce que je peux traiter grâce au magnétisme : - Maladie de Peau (acné, brûlures, ….)

- Troubles de la personnalité (stress, dépression, anxiété …..)

- Troubles physiques (sciatique, rhumatisme, tendinite, arthrose, migraine, problèmes digestifs, mal de dos, ...)

- Troubles du comportement (anorexie, boulimie, insomnie, ...)

- Divers (blocages, effets secondaires a différents traitements)





Pour un soin a distance



Aucune séance ne sera effectuée sans avoir reçu au préalable la photo de la personne ainsi que le paiement par chèque bancaire.

Ces séances sont généralement aussi efficaces que les consultations en direct. J'utilise la photo comme support à la matérialisation mentale du sujet. Une photo récente, de la personne à magnétiser ou de l'animal (la personne doit être uniquement seule sur la photo si possible de face).







Charte du Magnétiseur:



1. Tout d'abord ne pas nuire, telle doit être la devise du guérisseur-magnétiseur.

2. Il ne suggère jamais à son patient d’interrompre le suivi médical, les examens ou les investigations nécessaires à déterminer ou préciser la /les cause(s) de sa maladie.

3. S’il le juge nécessaire dans l’intérêt – et pour assurer la sécurité de son patient – il l’adressera à un médecin mieux à même de traiter son cas avec toute la compétence nécessaire.

4. Il est tenu de respecter le secret professionnel et d’observer la plus grande discrétion en toutes circonstances.

5. Il ne recevra pas en consultation et ne traitera pas les mineurs ou les déficients mentaux hors de la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal.



Vous pouvez me joindre au 06 12 04 91 14 ou charles.delepierre.magnetiseur@gmail.com