Charles DENIVELLE

Je suis ingénieur de formation, avec une expérience de plus de 30 ans .

J'ai de fortes compétences technico-commerciales, principalement dans la vente de systèmes industriels clés en main, en France et à l'Etranger. A ce titre, je représente actuellement 3 sociétés étrangères (2 sud africaines, une finlandaise) sur des marchés africains.

J'ai également développé, seul ou en association avec des partenaires, plusieurs brevets liés à l'extraction d'éléments micropolluants contenus dans l'eau et les sols.

J'agis au travers de ma société CDe CONSULT créée en avril 2016



Mes compétences :

Membre du South African Inst. Mining & Metallurgy