Charles DENTON D

LUXE :

Commerce de détail et B to B, Antiquités,

Bijouterie Joaillerie (Graduate Gemologist GIA), Prestations de service & maintenance industr.,

Hôtellerie internationale.



... De Hermès (Fbg St-Honoré, Paris), Christian Bernard (rue de la Paix, Paris), NCH France, au Hunters Quay Hotel (**** Dunoon, Ecosse)



AIM :

Personal Assistant to Director / COB

Manager private estate, luxury guesthouse, hotel.