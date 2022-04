Charles DEREEPER

Je gère une centaine de sites internet bourse, éco, immobilier, santé :Array,Array,Array ...



Je vis entre la Thailande et le Costa Rica, donc -7 à +7 heures pour me contacter par rapport à Paris.



2015 : besoin de renforcer le team. Je cherche un spécialiste marketing internet, capable de faire des offres sur de l'audience froide qui arrive par du SEO ou de l'audience fidèle. Tunnel de vente par email, offre sur sites de qq pages, organisation de l'action commerciale pour la promotion d'offres déjà existentes, aptitude à monter des partenariats type affiliation active.



Je déteste les réseaux sociaux. merci de me contacter par email sur mes sites dont charlesdereeper.com



J'ai besoin aussi d'un community manager.



En profil, je me fous des CV. je veux qqn d'opérationnel, mobile à l'international, insoumis au pouvoir des fonctionnaires et bureaucrates francais, donc libre. Pragmatique, travaillant à la perf, autonome. Je n'ai pas le temps de faire la maman chaque semaine dans des réunions à la con.



Donc si vous êtes une énième loose de francais qui se pisse dessus dès qu'il traverse en dehors des passages piétons, oubliez cette demande...