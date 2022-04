Après avoir réussi son bac Economique et Social en 1987, Charles Despontiers a poursuivi ses études à l'Université de Lille en décrochant un DEUG en Droit général, puis une Licence en Gestion des Ressources Humaines. Puis il s'est dirigé vers l'IAE de Lille pour obtenir, en 1992, un Master en Management des Ressources Humaines.



A la rentrée 1992, il est embauché au sein de l'entreprise Nexity au poste d'assistant des Ressources Humaines durant près d'une année. Il assure différentes tâches comme la gestion administrative du personnel, le suivi des stagiaires, la préparation et le suivi des dossiers disciplinaires, et d'autres activités en terme de gestion et de suivi.

Un mois après avoir quitté son poste en 1993, il est recruté dans l'entreprise Unibeton en tant que chargé de recrutement. Pendant ces cinq années d'exercice, ses fonctions sont réparties entre plusieurs pôles en se concentrant notamment sur les différentes étapes en matière d'embauche en collaboration étroite avec son responsable hiérarchique.

En Octobre 1998, Charles Despontiers part à Lyon où il a été promu responsable d'agence à Adecco. Ses fonctions sont à la hauteur de son niveau de responsabilité au sein de cette entreprise.

Six ans plus tard, il accède au poste de directeur dans une agence lyonnaise Ranastad où il restera deux ans. Ses activités sont distribuées autour de quatres axes principaux: le commercial, les Ressources Humaines, la gestion et la qualité.

Puis, en Janvier 2007, Charles Despontiers atteint son but en fondant son propre cabinet spécialisé dans le recrutement des cadres et des profils commerciaux pour les métiers liés aux nouvelles technologies.



Charles Despontiers a réussi sa vie professionnelle tout en continuant d'exercer des activités sportives comme la randonnée, le tennis ou encore le golf.

De plus, cet amoureux des arts, apprécie le monde archéologique et la période Antique et admire l'architecture.





Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Gestion des ressources

Nouvelles technologies