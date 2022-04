Charles Didace KONSEIBO

APTITUDES

• Dimensionnement des installations de systèmes photovoltaïques

• Installation et maintenance des installations photovoltaïques

• Maintenance des équipements et machines industrielles

• Conception et mise au point d’équipement utilisant les énergies renouvelables( énergie solaire thermique et éolienne)

• Recherche, conception, dessin industriel et plan de construction en génie civil.

• Installation électrique: réseau et bâtiment.

• Installation et dépannage des moteurs et groupes électrogènes

• Suivi de travaux de construction bâtiment.

• Adduction d’eau et plomberie sanitaire

• Maintenance informatique.

• Diriger des équipes de travail



Mes compétences :

Créatif

Déterminé

Sociable