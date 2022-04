Charles DIDO

L'Eternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur?L'Eternel est le soutien de ma vie qui dévrais-je redouter?Quand des méchants s'avance contre moi pour faire de moi leur proie ,se sont eux meme mes persecuteurs et mes énemis qui trébuchent et tombent .Je me nommes dido charles footbaaleur ivoirien vivant au Maroc , chrétien ayant la crainte de Dieu désirant coorespondre avec le monde,sans d'istinction de races et de prise de tete car c'est a l'Eternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient , le monde avec tous ceux qui l'habitent car il l'a fondée sur les mers et affermient sur les fleuves.



merci de visiter unik tout en laissant vos commentaires dans l'espoire d'une suite favorable au:divin_berger@hotmail.com