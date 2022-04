Charles Dobecréo NDZANA

Je m'appelle NDZANA Joseph Charles, Ingénieur en génie Industriel option Construction Industrielle agé de 27 ans. Actuellement je travail dans une entreprise (COMETS Sarl) dont les domaines d'activitées sont: Tuyauterie, Charpente métallique, Chaudronnerie et j'occupe les fonctions d'ingénieur études & projet. Jesuis célibataire sans enfant à charge et je passe le peu de temps libre que j'ai à la lecture, jouer au football et à suivre la musique (michael jackson mon musicien favoris)



Mes compétences :

TUYAUTERIE: Conception, études et dessins assisté

STRUCTURE METALLIQUE: conception et dimensionnemen

GESTION D'AFFAIRES: études et analyse des dossies

INFORMATIQUE: Autocad, Autocad strutural detailing