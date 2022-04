Charles DOE BRUCE

Après quelques années dans le management artistique et la grande distribution j'ai décidé de vivre pleinement de ma passion qui est d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs.



Avoir des objectifs dans la vie est important et essentiel.

Cela nous permet de nous dépasser, de nous faire grandir et d'avancer dans la vie.

Seulement il existe des freins à leurs réalisations car derrière chaque désir, chaque ambition se cache des peurs enfouies dans l'inconscient crée pas les blessures vécues dans l'enfance ou des traumatismes psychologiques et qui empêchent la réalisation de vos objectifs personnels et professionnels.

Le coaching thérapeutique et holistique que je propose a pour but de vous libérer de vos entraves qui vous empêchent de réussir et qui génère en vous du stress et des émotions négatives.

La technique utilisée permet un retour au bien être de manière rapide, durable et vérifiable.

la durée du l'accompagnement dépendra de l'objectif et des problématiques à résoudre.

Vous avez des projets ou un ideal de vie que que vous souhaitez atteindre, n'hésitez pas à me contacter par Mp.

Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la réussite de vos projets.

Ce service s'adapte aussi bien au particulier qu'au entrepreneur et Manager.

Votre Bien être

Votre Réussite

Ma Passion



Mes compétences :

Libération de blessures émotionelles

Libération de peurs et phobies

Gestion de projet

Énergetique

Gestion des ressources personnelles

Coaching de dirigeants

Thérapie individuelle

Coach de Vie

Gestion du stress

Gestion des émotions

Accompagnement au changement

Coaching de cadres

Développement des compétences

Développement personnel