Charles Duplex MELONG SUEMBANG

Bonjour a tous Charles MELONG c'est mon nom ingenieur de conception genie civil recement consacre. Je suis actuellement a la recherche d' un emploi qui me permettra de m'exprimer pleinement et de m'impregner dans cette nouvelle vie qui m'atend. sens du devoir, Bonne adaptation, s'intègre facilement, dynamique, curieux telles sont mes caracteristiques . Welcome in my world



Mes compétences :

Bonne connaissance des logiciels de génie civil (A

Essai de laboratoire

Bonne utilisation De office ( Excel, Word, Power P

Elaboration planning des travaux

Etude et conception et realisation architecturale

Mise sur pieds d'un plan RSE