Charles DURAND

Persuaders RH est un cabinet conseil créé il y a près de 10 ans.

Son activité "historique" est le recrutement par approche mixte dans le domaine de la Santé (medical devices, biotechnologies...) et du Facility Management.

Notre métier est aujourd'hui de recruter les talents dont vous avez besoin, mais aussi de les évaluer (assessment,...) et de les accompagner dans leur développement et dans leurs transitions en interne comme en externe.

Convaincus que ces problématiques sont intrinsèquement liées, Persuaders RH vous aide sur l'ensemble de ces paramètres à travers des équipes expertes dédiées : Persuaders Recruitement et Persuaders Skills.