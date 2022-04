Charles DUWEZ

Ingénieur civil mécanicien, FPMS Belgique (1993).



Formations complémentaires (Management de l'innovation, vente, marketing, outils bureautiques et techniques environnementales).



Expériences professionnelles réussies pour le compte de diverses entreprises dans plusieurs secteurs d'activité : la chimie, les fabrications métalliques, la sidérurgie, la grande distribution.



Créateur et chef d'entreprise (commerce de détail d'articles de sports nautiques).



De langue maternelle française, je parle également l'anglais de manière courante, et le néerlandais de manière scolaire.



Marié et deux enfants, Margaux et Zoé.



Capable de travailler en équipe et de manière autonome.

Aptitudes à la communication.

Animé par une volonté constante d'obtention de résultats, d'atteindre des objectifs.

Flexible.

Créatif.

Rigoureux et méticuleux.