Charles EDERY

Ingénieur Technico-commercial de formation et dirigeant d'une société spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables jusqu'en 2010.

Je suis actuellement indépendant et souhaite mettre mes compétences techniques et commerciales au service des entreprises pour développer leur chiffre d'affaires et les accompagner dans leur développement.



Mes compétences sont les suivantes:



Prospection de clientèle grands comptes ou particuliers dans les équipements thermiques et de climatisation, analyse du besoin, rédaction complète des offres commerciales (devis techniques et financiers), bonne connaissance des solutions de financement existantes, suivi des chantiers après commande avec reporting détaillé.Bonne présentation générale et compétences reconnues dans ce secteur d'activité.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Chauffage

Climatisation

Commercial

Électronicien

Énergies renouvelables

Ingénieur

Pompes

Pompes à chaleur

Service après vente

Technico commercial

Vente