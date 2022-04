Charles-Edmond COCQ

Issu d'une formation à l’IAE d’Orléans, je suis titulaire d’un Master en Marketing du Produit et Management de l’Evénementiel.



Mes expériences précédentes dans le cadre de mes études, ou non, m'ont permis d'acquérir des connaissances en marketing et communication, grande distribution, mais aussi dans le domaine de l’évènementiel sportif.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements supplémentaires.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

golf

Internet

Loisirs

Marketing

marketing sportif

Relations publiques

Site internet

Sport

Team building

Voyage

Voyage d'affaire

Développement commercial

Négociation

Vente

Management