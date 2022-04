Charles-Edouard AMICHIA

Diplômé :

-D’un Master2 en « Conception Avancée Mécatronique » (Univ Rennes1/ENS CACHAN)

-D’un Mastère Spécialisé en « PLM » (ENSAM ParisTech)



J'ai par le passé eu des expériences dans DIFFERENTES FILIERES DE L’INDUSTRIE (Notamment l’automobile) :

-CENTRE DE R&D (Renault-Automobile) : en tant qu'Assistant maîtrise d’ouvrage PLM

-BUREAU D’ETUDE (PSA-Automobile) : en tant que Concepteur CAD

-BUREAU D’INDUSTRIALISATION (MX-Agricole) : en tant qu'Ingénieur méthodes

-USINE (PSA-Automobile) : en tant que Contrôleur qualité



Ces diverses expériences me permettent aujourd’hui de :

-Bien comprendre les processus métiers entre les différentes filières (Produit-Process ) de l’industrie

-Bien appréhender les besoins de l'ingénierie liés aux outils numériques de PLM,CAO,Calcul,FAO...

-D’avoir un bon sens d’organisation, d’écoute et de conseil combinés à un bon relationnel avec les métiers



Mes points forts:

Bonne connaissance technique des outils:

-De CAO (CATIAV6/V5)

-De FAO (DELMIAV6/V5,TopCam)

-De visu/Analyse: 3D live, 3D viacomposer



-Langage de programmation :

Html,CSS, C++, et requête SQL (pour manipulation des metadonnées)



Bonne connaissance d'un outil PLM (ENOVIAV6: OOTB 15X/3D Experience):

-Variant management:

(Gestion de la diversité/options de produits, Création de Pconf,génération de BOM résolues)

-Change Management :

Gestion du lifecycle des Items via des EC-Request/order/action­,création de routes...

-Project management :

Création et gestion des attributs de projet: WBS (Tasks ), Members, Deliverables, Milestones, Dashboarding...



Bonne connaissance de la MBOM/gamme (PPR) dans DELMIAV6/V5:

-« Process & Ressources definition » et « Manufacturing Planning »

Bonne connaissance technique :

-Des Process de fabrication & d'usinage dans l’industrie

-Des méthodes de distribution des Programmes machine de la FAO vers les usines



Mes compétences :

ENOVIA

Gestion de projet

Conception mécanique

Delmia

Entreprise PDM

Catia v6