Charles Edouard POILLEUX

Fort de mon experience d'une quinzaine d'année dans le secteur de la gestion du document dans l'entreprise, je suis conscient et fière des enjeux auxquels j'ai pu repondre auprés de mes clients et partenaires afin d'améliorer leurs performances tant organisationnelles, techniques que financières.



Il s'agit toujours pour moi, de developper une relation durable et transparente avec mes clients ou partenaires,fort d'une grosse éthique professionnelle.



La vente n'est en aucun cas une fin en soit pour moi, c'est bien au contraire le démarrage d'une relation pragmatique et durable d'engagement de services, pour chacun de mes clients, et surtout chacun de mes partenaires, dans un monde de plus en plus concurrenciel et compliqué pour se différencier.





Mes compétences :

Vente

Commercial

Golf

Audit