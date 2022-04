Charles-élie GOUJON

Je suis ingénieur-chercheur au CEA-Grenoble.



Issu d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en Systèmes Automatisés, Informatique Industrielle et Instrumentation, j'ai un profil généraliste qui me permet d'aborder des thématiques aussi bien mécaniques, électroniques qu'informatiques.



J'ai aussi des connaissances avancées dans le domaine de l'additive manufacturing, me permettant d'être à la page des évolutions dans ce domaine et les outils liés en terme de nouvelles manières de conception.



Mon travail actuel, qui est transversal au sein de CEA-tech, me permet une grande diversité de projets et donc de compétences (en lien direct avec les laboratoires) tout en gardant une approche orientée Design (et donc objet) puisque que j'évolue dans une équipe constitué d'ingénieur et de designers.





Mes compétences :

Programmation c

Électronique

Mécanique générale

Mécatronique

Labview

Additive manufacturing

Prototypage

Algorithmie

impression 3D

Modélisation 3D

Systèmes embarqués