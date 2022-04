Charles-Eric GUERRIER

Après des études d'architecture à l'Ecole d'Architecture de Paris Tolbiac, j'ai travaillé comme assistant réalisateur dans l'audiovisuel.

Ayant eu la sensation d'avoir fait le tour de ce secteur, je suis revenu à l'architecture et j'ai crée ma société en mars 2007.



Depuis sa création la société a bien évolué et touche aujourd'hui une clientèle aisée mais aussi des univers aussi différent que l'aménagement d'appartements, de maisons, que la création de mobilier et le design de cabine d'avion VIP en collaboration avec la société AirCaD.



Je vous invite à visiter mon site pour en savoir plus sur mon travail.



http://www.dunlieualautre.fr/



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Architecture

Décoration

Design

Ergonomie