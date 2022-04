Charles-éric KALIFA

Jeune professionnel attiré par tout ce qui touche à l'innovation au service du développement durable ainsi que l'ESS, j'exerce actuellement dans le E-Commerce et le marketing digital. Je suis intéressé pour les entreprises innovantes de toute taille, à fort potentiel de croissance, tournées l'international et exerçant leur activité dans les domaines de la mode, des technologies de l'information, de l'agroalimentaire, de l'énergie et des modes de consommation / production.



Je suis actuellement en poste en tant que spécialiste Email marketing Europe chez TOMS EMEA BV. Née en 2006 en Californie, cette entreprise américaine d'un peu plus de 500 employés s'inscrit dans l'économie solidaire. À l'origine du concept One for One® ("pour chaque produit acheté, TOMS aide une personne dans le besoin"), l'entreprise propose à ses clients européens des paires de chaussures, lunettes et sacs.

En savoir plus sur TOMS:Array |Array |Array |Array |Array



Mes compétences :

HTML & CSS

Google Analytics

Emailing

Marketing digital

Marketing

Export

E-commerce