Charles-Eric LECOMTE

Pur produit nantais, je travaille dans le domaine du recrutement depuis 13 ans.

Formé à Toulouse Business School, (anciennement ESC Toulouse), jai démarré ma carrière en 2007 dans un grand cabinet anglo-saxon à Nantes.



En 2009, jai décidé de rejoindre un cabinet à taille humaine, spécialisé dans le secteur bancaire, composé à lépoque de 3 collaborateurs. En mars 2020, 11ans plus tard, nous étions une soixantaine de salariés et janimais une équipe composée de 33 collaborateurs (7 Managers, 15 Consultant(e)s et 11 Chargé(e)s de Recherches) réparti(e)s entre nos bureaux de Nantes, Lyon, Paris et Bordeaux.



Après un été studieux , cest une rentrée entrepreneuriale qui mattend ! . Jai le plaisir de vous partager le prochain lancement dun nouveau projet avec mon acolyte Paul-Hubert de Longvilliers .



Entourés par une équipe de choc, nous avons souhaité créer un cabinet de recrutement empreint de notre vision du recrutement : simple, efficace, humain !



Hâte de vous en dire plus très bientôt



N'hésitez pas à me contacter si vous êtes à l'écoute d'opportunités ou si vous avez besoin de conseils, je réponds toujours !



Charles-Eric

clecomte@finaia.fr

0664674262