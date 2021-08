Technicien d'étude mécanique depuis plus de 10 ans, je suis toujours à la recherche de défis professionnels et personnels. Je viens de terminer une expérience à l'étranger de 10 mois. De retour en France depuis fin Juillet, je recherche actuellement un poste de technicien d'étude mécanique au sein d'une société dynamique et novatrice dans la région Nantaise.

Portfolio fourni sur demande



Mes compétences :

Ingénierie

SolidWorks

CAO

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet