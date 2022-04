Charles Ethuin étudiant en terminale STMG option Mercatique recherche une société pour effectuer en alternance un BTS "Négociation Relation Clients" ou "Management des Unités Commerciales", ou un DUT " Techniques de Commercialisation".



Mon souhait d'effectuer ces études par alternance est pour être au plus proche des réels besoins des industries et m'épanouir au sein de cette société.



Je suis très motivé et j'ai un bon niveau en anglais.



J'ai eu de bons résultats au bac Français (11 à l'écrit et 18 à l'oral), ainsi qu'à l'épreuve de gestion 15.



Je suis ouvert à toute proposition et je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Ethnos

SolidWorks

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel