Charles-Etienne GUDIN

Docteur d’État en droit en 1977 à l'Université de Paris 2 , Je suis un avocat spécialisé en droit de l'Union européenne. Inscrit au Barreau de Bordeaux en 1977, j'ai rejoint au départ la Commission européenne en 1979 en qualité d' Administrateur au Secrétariat général de la Commission puis à la Direction générale de la concurrence.



C'est en 1985 que dans le cadre d'un CCP, je suis redevenu avocat cette fois à Paris. Après avoir été représentant du Barreau de Paris auprès la Commission européenne. J'ai ensuite intégré le Cabinet BERLIOZ & C° en qualité d'associé. J'y ai travaillé jusqu'en 1993. en créant notamment le bureau de Bruxelles du cabinet qui était déjà représenté à Londres et à New-York, puis le département droit et contentieux communautaire .



De 1993 à 1998 j'ai poursuivi mes activités d'avocat au Barreau de Paris puis poursuivi ma carrière en qualité d'expert de la Commission européenne en Pologne (reforme du droit des sociétés), en Slovénie ainsi qu'en Macédoine (modernisation du droit économique) dans le cadre des Programmes PHARE et TACIS. J'ai également été en charge pour le compte de la Commission européenne de missions dans le cadre du volet civil des Accords de Dayton, en Bosnie Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) de 1995 à 1996.



En 2005, pour des raisons personnelles, j'ai demandé mon transfert du Barreau de Paris à celui de Bordeaux



Le cabinet travaille actuellement en étroite coopération avec celui du Pr Agostini, spécialiste de droit international privé et du droit des marques de vin, pour les aspects de droit de la concurrence et plus généralement de droit économique.



Il est également très actif dans le droit du marché de l'art aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil et commercial (affaire Picasso, affaire Mona Lisa etc.) ..



Codirecteur de la REVUE DES AFFAIRES EUROPÉENNES créée en 1990 à la LGDJ, revue trimestrielle de droit européen, publiée en Belgique par les éditions BRUYLANT qui est aujourd'hui dirigée par le Pr Fabrice PICOD responsable du Centre de droit européen à l'Université de Paris2 (Panthéon-Assas)



Le cabinet a défendu récemment devant le TGI de GRASSE les personnes poursuivies pour "recel de chose volée" suite à des plaintes déposées par les héritiers de Pablo PICASSO et l'héritière de Jacqueline PICASSO, la dernière épouse du peintre. L'affaire est mise en délibéré le 20 mars 2015.



Mes compétences :

Droit de l'Union européenne

Droit du marché de l'art

Droit de la concurrence

Avocat

Douane

Droit pénal des affaires

Droit de la distribution

Droit douanier