Charles FENEYROLS

Je vise à amener les personnes à occuper une position d'acteur de leur accompagnement. Consciencieux et respectueux, ma connaissance des dispositifs et mon aisance relationnelle me permettent de créer du lien avec des personnes en situation de grande exclusion.







Mes compétences :

Intervention sociale

Relation de confiance et souci d'efficacité

Gestion de groupe

Déontologie et lutte contre les discriminatio