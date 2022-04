Adm-délégué des Ets Charles Focquet & cie sa fondée en 1892 et active dans le domaine des moteurs électriques et transformateurs de distribution

Gérant de plusieures sociétés en France toujours active dans l'électricité industrielle et le négoce de moteurs électriques industriels



Mes compétences :

Electricité

Électricité industrielle

Exportation

golf