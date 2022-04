Charles FOUCARD

Financier expérimenté, notamment en capital-investissement et en financement de projets, ayant acquis une perspective plus large sur les problématiques d'entreprises en rejoignant un des leaders mondiaux du conseil en stratégie. Mobile en région et à l'international, ouvert à de nouveaux challenges.



Compétence clés transposables :

• Stratégie d'entreprise

• Financement d'entreprises

• Financement de projets

• Direction d'investissements

• Négociation contractuelle

• Direction de projets

• Modélisation financière

• Anglais et Espagnol courant



