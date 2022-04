Charles FRISON

CLEAN’ELEC : Bureau d’études techniques spécialisé principalement dans le génie électrique et climatique mais egaiement dans l’installation de réseaux GSM et de plans de structure.

Nous intervenons en tant que PRESTATAIRE DE SERVICES au FORFAIT ou en RÉGIE pour les installateurs et bureaux d'études Nationaux mais également pour des architectes.

Domainesde compétences : Etudes de prix / Etudes d'Exécution / Etudes Avant Projet

CLEAN’ELEC est situé en zone d’activité de Colomiers, près de Toulouse.

CLEAN’ELEC travaille avec les principaux pôles industriels de la région Toulousaine, mais également sur TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

Nos engagements et NOTRE EFFECTIF DE 20 PERSONNES nous permettent d’être réactifs et performants sur des projets diversifiés et IMPORTANTS.

CLEAN’ELEC intervient dans différents secteurs : SCOLAIRE (crèches, écoles, collèges, lycées), HOSPITALIER (cliniques, hôpitaux, maisons de retraite), INDUSTRIEL, AÉRONAUTIQUE, BUREAUX, LOGEMENTS, TERTIAIRE.

Nos Logiciels CLIMAWIN AUTOCAD _ AUTOFLUID _ REVIT _ MEP _ IGE-SEE ELECTRICAL EXPERT _ DIALUX CANECO BT / HT _ OPTIMA _ QUICK DEVIS

Nous réalisons les études de prix dans les domaines techniques des Lots «Chauffage-Ventilation-Climatisation» PLOMBERIE SANITAIRE et ELECTRICITÉ. Cellule chiffrage dédiée au chiffrage d’affaires (quantitatifs, métrés, consultations des fournisseurs).

Réalisation du memoire technique incluant les méthodes et le planning prévisionnel

Etudes Plan d’implantation et de distribution 2D/3D

Plan d’exécution 2D/3D avec logiciel REVIT

Plan de réservation

Plans Locaux Techniques 2D/3D

Synoptiques et installation

Notes de calcul basse tension mais également HAUTE TENSION

Notes de calcul (dimensionnement et perte de charge hydraulique et aéraulique, désenfumage, alimentation eau froide/chaude sanitaire, bouclage eau chaude sanitaire, réseau évacuation EP-EU-EV)

Bilan thermique et calcul réglementaire RT2012



Mes compétences :

AutoCAD

Revit

Relevés de mesure

Etude technique

Étude de prix

Étude thermique

Chiffrage de prix de revient