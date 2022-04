Charles FRITZ

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je me suis orienté vers le développement informatique et vers l'univers SAP suite à une formation dispensé par Logica.



A la suite de cette formation j'ai intégré Sopra group d'Octobre à Décembre 2012.

Je suis actuellement en formation à l'AFPA Toulouse pour acquérir les bases au niveau du développement et de la conception d'une application informatique.



Dans ce cadre je suis actuellement à la recherche d'un stage de 3 mois (juillet - Septembre 2013).

Je souhaite effectuer mon stage et mon avenir professionnel dans l'univers SAP.



Ambitieux et ayant le gout du challenge, je souhaite m’impliquer dans un projet à long terme au sein de votre société. A ce titre ma personnalité et mon enthousiasme sont des atouts que je mettrai au service de ma mission.



Mes compétences :

SAP

Marketing

Biologie