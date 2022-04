Charles GANANCIA

Bonjour,



J'ai choisi d'obtenir deux DUT afin d'avoir une double compétence.



J'ai acquis une première expérience professionelle à l'Adapei 63 où progressivement on m'a confié des taches aussi diverses que variées. J'ai d'abord édité des tableaux de bord, et la tenue des stocks de l'unité de restauration, tout en tenant le standard téléphonique. Ensuite, est venue s'ajouter la gestion informatique du planning du personnel et la rédaction de contrats à durée déterminée. Puis, on m'a confié la comptabilité jusqu'au bilan de deux services d'une strucutre.



Mes compétences :

Assistant de gestion

Comptabilité