Charles Geraud SEROUDE

Diplômé" de l'ESSEC- de l'ICG - de Stanford University ( MS in management sciences)- après 15 ans d'expériences professionnelles j'ai été le pionnier du Franchising en Europe avec p;lus de 300 références de Franchise industrielles ( Yoplait -Danone ) Ornagina- Leonard fashion- Salades Florette etc..

Franchise de distribution ( La mie Caline - Cerrutti 1881 - Carrefour- hotels Mercure- Climat de france - etc..Platte forme du batiment - Troc de L'isle .....

Franchise de services : Esso Lubexpress- Bendix - Rank Xeroxetc..

Je suis un spécialiste de la strcuturation et du management des entreprises Franchiseurs qui réussissent





