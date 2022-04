Charles GESRET

Profil complet : https://www.linkedin.com/in/charlesgesret/



RECHERCHE ALTERNANCE septembre 2020 - juin 2021, 3 semaines/mois.

Master pro SciencePo Rennes : "Management de projets en énergies renouvelables", 1 semaine/mois.



Je recherche ainsi une structure - SEM d'aménagement ou SEM énergie - qui me donnerait pour mission de contribuer activement au montage d'une opération d'aménagement intégrant une ambition ENR forte (écoquartier…) ou d'un projet ENR (parc éolien…).



Mon diplôme en montage d'opérations ainsi que plusieurs expériences stimulantes de pilotage d'opérations chez différents opérateurs me permettent aujourd'hui de comprendre rapidement les attentes des employeurs, de gagner rapidement en autonomie, d'être force de proposition.



Le master "Management de projets en énergies renouvelables", master en alternance sur 1 an, incite l'alternant à mettre à profit de l'entreprise les compétences et connaissances acquises au cours de l'année.