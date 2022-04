Charles GOUIN

Ostéopathe D.O



Diplômé en Anatomie Clnique de la faculté de médecine de Paris V

Diplômé en Diététique et nutrition clinique et thérapeutique de la faculté de médecine Parix VII



Consultations sur rendez-vous :

tel : 01 41 44 10 67

charlesgouin.osteopathe@gmail.com



www.osteopathesuresnes.com



Mes compétences :

Anatomie

Diététique

Ostéopathe D.O

Grossesse accouchement post partum