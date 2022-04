Charles GOUJON

Jeune homme volontaire à la recherche d’expérience professionnelles en tout genre. Adaptable et motivé la plupart des métiers m'intéressent même si j'ai une tout de même une préférence pour ceux en rapport avec les animaux. Je recherche des petites intérim afin de payer mes études scientifiques (qui devraient aboutir à un doctorat en zoologie/herpétologie). Scientifique dans l'âme et passionné par les bêtes un travail plus long dans ces domaines et grandement envisageable pour moi. Je reste cependant ouvert à toute offre et pouvant m'adapter à la plupart des conditions de travail.



Mes compétences :

Sciences du vivant

Patience

Gestion associative

Adaptabilité

Humour