Charles GUADAGNIN

Formateur en hygiène et propreté en hôtellerie de santé, j'interviens auprès des salariés de mon entreprise afin de les former aux procédures et protocole en bionettoyage et services hôteliers sur les sites (établissements de santé) sur lesquels nous sommes prestataires.



Mes compétences :

Word

Excel

Internet

Powerpoint

Human Resources

en Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word