Charles GUILHEM

Je suis actuellement Responsable d’un Centre de Formation pour apprenti.

En effet, j’ai cumulé plusieurs expériences spécifiques s’intégrant dans une vision globale et proche de l’entreprise telle que la technique dans mon Métier par le biais du Tour de France enrichi de plusieurs expériences professionnelles sous diverse structure (petites et grandes). Ma formation m’a permis par le biais du voyage de développer l’esprit d’équipe, d’apprendre à écouter et à échanger avec mes collaborateurs.

Depuis la fin de mon Tour de France, je contribue au développement dans notre association à travers de nombreuses missions. Missions qui m’ont toujours permis de développer la transmission, le management, l‘ingénierie de formation, l’économie de l’entreprise, l’évaluation d’entreprise, la gestion de patrimoine, la gestion et la commercialisation.