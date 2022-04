Charles HARRINGTON

Déclaration personelle



Je suis un créateur ... J'ai une passion pour l'art et la scène et je suis enthousiaste au sujet de tous les aspects du théâtre et du stade de production.



Après avoir travaillé sur de nombreux projets, notamment agissant en tant que Chef du Département pour plusieurs productions, je crois que j'ai d'excellentes compétences en leadership qui me permettront d'exceller dans ce domaine. Ce faisant, je suis en mesure de projeter mes idées et concepts en collaboration avec d'autres.



J'ai réussi à gérer des équipes dans des environnements à haute pression à plusieurs reprises avant et d'être un penseur critique je peux peser les avantages et les inconvénients d'une situation donnée et obtenir le spectacle sur la route.



Je comprends l'importance de la planification et j'ai appris l'art de créer, éditer et mettre en œuvre ces pour veiller à ce que nous avons touché des délais dès le premier jour. Je comprends aussi l'importance de la santé et de la sécurité et de garder moi-même et l'équipe mis à jour avec vigueur.



Je crois que le contrôle des coûts est essentiel pour assurer les projets ne vont pas sur le budget et de rester au sein de la mission sans compromettre sur la créativité. Mes aptitudes en relations humaines sont essentielles pour l'utilisation de ma base de données des fournisseurs que j'ai créées par avoir des relations positives avec les entreprises et les employeurs à travers le pays, alors que dans le même temps que l'utilisation de mon intuitive en faisant des recherches et de l'approvisionnement, autant que possible.



Les compétences humaines sont ce qui apporte tout cela ensemble. Communiquer à travers de nombreux services tels que la production, la gestion de scène, par intérim, costumes et Art scénique au cours des années a été un réel plaisir et est ce que je ressens en vaut la peine.