Charles HEDRICH

Sportif-Aventurier depuis 2003.



J'ai crée l'association Respectons la Terre Loi 1901 en 2008 afin de promouvoir la pratique d’activités Nature Aventure en général et Sport Aventure en particulier dans le monde.



Mon parcours :



2003 Paris Dakar en moto, 6ème place Catégorie 400cm3, 2003



2003 Record de vitesse de la Traversée de la Manche à la voile : DOUVRES - CALAIS, 60 pieds en équipage, 1h18min50s



2004 Transat Anglaise, course océanique à la voile en Solo en 60 pieds, 11ème



2004/2005 Tour du monde à la voile, en solo, sans escale et sans assistance pendant le Vendée Globe en 122 jours



2006 Ascension de l'Everest, 8848m, par la voie tibétaine Sommet le 17 Mai



2007 Record de vitesse Traversée Atlantique à la Rame, 36 jours et 6 heures Sénégal (Dakar) > Brésil (Guara Point, fleuve Amazone) Janv 2007



2008 Expédition Antarctique, 550Km en solo et en totale autonomie, Progression en ski et Kite ski



2009 1ère mondiale : traversée Pôle Nord > Groenland en autonomie, sans ravitaillement avec Arnaud Tortel, 62 jours Avril - juin



2009 Passage du Nord Ouest à la voile avec montée sur Resolute Bay en solo, Septembre



2009-2010 Premier Tour du Monde par les deux Pôles à la Voile avec le Glory of the Sea en équipage



2010 Expéditions en Afghanistan, alpinisme et ski au Panshire à 20km du centre-ville de Kaboul avec Nadjib Sirat



2011 Compétitions de référence, Finisher : Pierra-Menta Ski-alpinisme Mars, Ironman de Nice Triathlon longue distance Juin, UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc Août



2012 1ère mondiale : Aller-retour non-stop sur l'Atlantique à la rame en Solo en 145 jours et 21 heures. Saint-Pierre-et-Miquelon Terre-Neuve, Îles Canaries, Îles du Cap Vert, Caraïbes Martinique.



2013 : 1ère mondiale - Passage du Nord-Ouest à la rame en duo STAND BY POUR LE DEPART MI-JUIN



Mes compétences :

Sportif aventurier de haut niveau

Manager