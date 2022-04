Ingénieur achats et logistique possédant plusieurs expériences réussies dans les industries de la défense et de l'agroalimentaire dans un contexte international.

Je prends en charge les processus d'achats de production et hors production dans leur globalité : de la définition du besoin au suivi de l'exécution.



Mes compétences :

Audit

Finance

Supply chain

Achats

Animation de formations