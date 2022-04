Charles-Henri DARU

Je cherche aujourd'hui à évoler vers un poste de direction immobilière dans un grand groupe.



Formé en droit immobilier, et ayant fait toutes mes expériences professionnelles dans le secteur de l'immobilier, j'ai en effet une expérience à la fois en tant qu'utilisateur et que bailleur :



1) TOTAL, au Département immobilier, avec la gestion des baux de bureaux (recherche, négociation, rédaction et signature du bail, suivi des loyers et des renouvellements ; également vente d'actifs immobiliers issus notamment des sociétés de la chimie : recherche d'acquéreur via un mandat, audit du sol / sous-sol / bâtiment, négociation du contrat de vente et des clauses pollution.



2) REDEVCO, société foncière qui gère 1 Md € d'actifs en France, spécialisée dans l'immobilier commercial. Property management des copropriétés (contrôle des budgets, travaux etc...) et gestion locative (contrôle des loyers, charges, budgets d'immeubles).



3) CBRE Global Investors (anciennement ING REIM FRANCE), fonds d'investissement qui gère en France 2,7 Md € d'actifs, dont 1,3 Md € en centres commerciaux.

ASSET MANAGER RETAIL & LOGISTIQUE depuis juin 2007.



Mes compétences :

Asset management

Property management

Immobilier

Droit immobilier

Property manager

budgets

Microsoft Windows XP

Internet

Cash Flows

Argus