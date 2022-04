Charles-Henri DAUGER

Mon expérience acquise en gestion de projets informatiques particulièrement divers et transverses, en MOE, AMOA et MOA, au sein d'un grand opérateur de télécommunications, complétée par la connaissance des petites et moyennes entreprises, me permet aujourd'hui d'apporter à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales mon savoir faire de maître d'ouvrage en systèmes d'information.





Spécialisations :

Direction de projet (fonctionnel / AMOA / PMO), Pilotage de projet transverse

Management d'équipes projet, accompagnement au changement, Urbanisation de système d'information, Conseil, Audit, force de proposition, refonte et mise en place de processus, établissement exécution et arbitrage de planning projet, mise en place des référentiels, processus et méthodes



Mes compétences :

Management

Maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Fibre optique

Direction de projet

Maintenance informatique

Gestion de projet fonctionnel

AMOA

Conseil IT

MOA

Stratégie IT

Coordination de projets

Informatique

Infogérance

Contrats informatiques

Télécommunications

ADSL

Gestion de prestataires

Project Management Office

PMO

ITIL

Prince 2

BPM

Business Analyst

Business Process

Retraite

Assurance Vieillesse